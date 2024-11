Gleitschirm-Fliegerin (46) brach sich beide Beine

Zu Mittag startete am Samstag eine Deutsche mit ihrem Gleitschirm vom Schlenkengipfel (Gemeinde Bad Vigaun) in Richtung Kuchl. Schon kurz nach dem Start machte sie laut Polizei eine ungewollte Lenkbewegung in Richtung Gipfelhang. Die 46-Jährige prallte daraufhin unterhalb des Gipfels gegen den Hang.