Stmk-Wahl: Geht der Sieger wieder leer aus?

„Ist die Wahl in derSteiermark eigentlich schon gelaufen?“, bat Gastgeber Rainer Nowak „Krone“-ChefredakteurKlaus Herrmann um eine „Bestandsaufnahme“. „Es schaut so aus, als wären die Plätze eins, zwei und drei fix vergeben – mit der FPÖ an der Spitze und dahinter ÖVP und SPÖ“, fasste Herrmann das Bild der veröffentlichten und nicht veröffentlichten Umfragen zusammen. Der Abstand zwischen FPÖ und ÖVP scheine einigermaßen groß zu sein, die Freiheitlichen könnten die 30-Prozent-Marke überspringen. „Aber: Nach allen Erfahrungen der letztenJahre -es kann auch anders kommen!“