Lindsey Vonn am Semmering? „Für uns sensationell“

„Für uns als Veranstalter wäre das natürlich sensationell“, sagt Franz Steiner. Der OK-Chef der Damen-Weltcup-Rennen am Semmering (heuer am 28. und 29. Dezember) stattete gemeinsam mit Doppel-Olympiasiegerin Michaela Dorfmeister krone.tv einen Studiobesuch ab und plauderte mit Michael Fally über einen möglichen Auftritt von Lindsey Vonn, die neuen Bedingungen am Renngelände, Marcel Hirscher und ein mögliches Dorfmeister-Comeback (alles im Video oben).