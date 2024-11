Tickets für „Die Liesl von der Post“ gewinnen!

Die Drehbücher stammen aus der Feder von Uli Brée, bekannt für seine treffenden Dialoge und humorvollen Geschichten. Regie führt Hans Hofer, der mit seinem Gespür für Timing und Atmosphäre die Geschichte zum Leben erweckt. Gedreht wurde in Kirchberg am Wagram, weiteren Orten in Niederösterreich und in Wien. In weiteren Rollen sind unter anderem Kristina Sprenger, Simon Morzé, Christian Strasser, Doris Hindinger und Edi Jäger zu sehen.