Wieder Rücktritt in einem Außerferner Gemeinderat

„Wenn das in Tirol möglich ist, will ich nicht mehr weitermachen“, beschreibt eine zutiefst enttäuschte Regina Karlen, oppositionelle Grüne Gemeindevorständin in Breitenwang bei Reutte, der „Krone“ ihren Gemütszustand. Mit „das“ meint sie eine Amtshandlung von BM Hanspeter Wagner (absolute Mehrheit im Ortsparlament). Der sorgte vor gut einem Jahr dafür, dass sein Sohn mit Familie in eine um 80.000 Euro sanierte Gemeindewohnung einziehen konnte. Das Verwerfliche für die Mandatarin sei, dass erstmals eine Wohnungsvergabe ohne Gemeinderatsbeschluss über die Bühne ging und die Mietkosten deutlich unter dem „üblichen“ Niveau seien. Und dass sie im Nachhinein erfahren habe, dass damals eine alleinerziehende Mutter mit drei Kindern dringend ein Dach über dem Kopf suchte, finde sie skandalös: „Ein Alleingang eines Bürgermeisters geht nur in einer Notsituation. Im Übrigen hätte er seine Befangenheit feststellen müssen.“