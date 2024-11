„Ein Witz, dass Pleitier Benko zur Jagd einlädt!“

Im aktuellen Polit-Skandal rund um das bekannte Jagdfoto mit Tirols SPÖ-Chef Georg Dornauer und René Benko sind die Gemüter erhitzt. In einer krone.tv Meinungsumfrage lassen die Bürgerinnen und Bürger ihren Gefühlen freien Lauf: „Ein Witz, dass ein Pleitier überhaupt so jemanden auf die Jagd einladen kann. So etwas gibt es anscheinend nur bei uns in Österreich.“