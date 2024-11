739 Millionen Euro fehlen! Kane platzt der Kragen

In der Gruppe 2 der Liga B steigt zwischen Griechenland und England das Duell um die Tabellenführung. Nach dem 2:1-Erfolg im Wembley reicht den bisher makellosen Griechen ein Remis, um sich den Gruppensieg und den Aufstieg in die A-Liga zu sichern. England benötigt einen Sieg, um einem Relegationsduell mit einem Gruppendritten der A-Liga noch zu entgehen. Für Interimsteamchef Lee Carsley ist das Gastspiel in Athen Teil eins seiner Abschiedsvorstellung, Teil zwei folgt am Sonntag zu Hause gegen Irland. Danach macht Carsley Platz für Thomas Tuchel, der die „Three Lions“ ab 1. Jänner übernimmt.