Tiroler (60) fackelte Müllcontainer vorsätzlich ab

Kurz vor 19 Uhr wurde der Leitstelle eine Rauchentwicklung im Bahnhofsgebäude in St. Johann in Tirol (Bezirk Kitzbühel) gemeldet. Offenbar war ein Müllkübel in Brand geraten. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand umgehend löschen und das Gebäude belüften. Verletzt wurde zum Glück niemand.