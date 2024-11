Polizisten auf Streife stoppten brennendes Auto

Verletzt wurde niemand

„Die Beamten hielten den Lenker in der Folge an und die Insassen konnten sich in Sicherheit bringen“, heißt es seitens der Polizei. Den Brand konnten die Polizisten mittels Handfeuerlöscher löschen. Die alarmierte Feuerwehr Westendorf führte in der Folge noch Nachlöscharbeiten durch. Verletzt wurde zum Glück niemand. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden.