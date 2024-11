Ärzte fehlen schon in 54 Salzburger Schulen

Landesrätin: „Eine Stellschraube“

Um dem Mangel zu begegnen, will die Landesregierung jetzt ein in Wien laufendes Pilotprojekt prüfen. Dort kümmern sich Krankenpflegekräfte als „School Nurses“ um die Gesundheit der Kinder. Sie bieten Gesundheitserziehung an und helfen in Akutfällen. Alle fünf Parteien stimmten am Mittwoch im Landtag für den SPÖ-Antrag, die Umsetzung eines Pilotprojekts in Salzburg zu überprüfen. Die zuständige ÖVP-Landesrätin Daniela Gutschi sagt dazu: „School Nurses sind eine mögliche Stellschraube, die dem Mangel an Schulärzten entgegenwirken können.“