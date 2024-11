Advent in Tirol: Die ersten Märkte sperren auf

Von der Adventburg bis zum Weihnachtsschiff

In Kufstein (ab 22.11.) wird die Festung zum Ort für regionales Handwerk und Livemusik. Margit Winkler vom Tourismusverband spricht von einer unvergleichlichen Atmosphäre. Am Achensee (ab 29.11.) sticht das „Weihnachtsschiff“ in See. Melanie Haas von der Achenseeschifffahrt verspricht heuer eine neue und ganz besondere Dekoration.