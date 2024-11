Ilzer bald vor Abschied ++ Fehlstart für Alcaraz

Christian Ilzer gilt als Top-Kandidat für den Trainer-Posten in Hoffenheim, Carlos Alcaraz unterliget zum Auftakt der ATP Finals und Mike Tyson und Jake Paul stehen sich am Freitag im Ring gegenüber – das und noch mehr sind heute ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Dienstag, dem 12. November.