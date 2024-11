HBO will diesen Schauspieler als neuen Dumbledore

Bekannte, britische Schauspieler

Es heißt, Warner wolle sich an den Spielfilmen orientieren und einige der bekanntesten britischen Schauspieler in den Erwachsenenrollen besetzen, neben Newcomern in den Hauptrollen Harry Potter, Hermine Granger und Ron Weasley, die einst von Daniel Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint gespielt wurden. In den Originalfilmen waren zudem Richard Harris, Dame Maggie Smith und Alan Rickman als Dumbledore, McGonagall bzw. Snape zu sehen. Harris – der bei der Besetzung 70 Jahre alt war – starb zwei Jahre später und wurde für die restlichen Filme durch Michael Gambon ersetzt.