Die ÖBB suchen allein in Tirol 50 neue Lehrlinge

700 neue Lehrlinge in ganz Österreich

Bundesweit werden ab jetzt für das kommende Ausbildungsjahr 700 Lehrlinge gesucht. Allein in Tirol stehen ab Herbst 2025 wieder in Summe 50 Plätze zur Verfügung. Vom Gleisbautechniker bis zur Elektrotechnikerin, von der Speditionskauffrau bis zur Fachkraft im Bereich Bahnreise- und Mobilitätsservice reicht das Ausbildungsprogramm. Neu im Angebot ist der Lehrberuf Immobilienkauffrau und -kaufmann. Die Ausbildung wird auch am Standort in Innsbruck angeboten, sind doch die ÖBB einer der größten Immobilienverwalter und -entwickler in ganz Österreichs.