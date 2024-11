Bewusstlose, Bruch: Drei Crashs auf einer Piste

Gleich drei schwere Skiunfälle binnen einer halben Stunde ereigneten sich am Sonntagnachmittag am Tiefenbachferner im Tiroler Sölden – und das auf derselben Piste! Zwei Opfer verloren das Bewusstsein, eine Frau erlitt einen schmerzhaften Knochenbruch. In zwei Fällen ermittelt die Polizei zudem wegen Fahrerflucht.