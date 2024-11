Schiri-Eklat! Barca bei 0:1-Pleite um Tor betrogen

Wer weiß, wie sich das Spiel weiterentwickelt hätte, wären die Katalenen in Führung gegangen ... So waren es am Ende jedoch die Basken die am Ende des Abends einen Sieg bejubeln und Barcelonas Erfolgslauf beenden konnten. Ganz zum Ärger von Barca-Trainer Hansi Flick, der nach Schlusspfiff tobte: „Ich habe die Bilder gesehen ... Lewandowskis Tor hätte zählen müssen! Wir sind alle Menschen und machen Fehler, aber ich habe dem Schiedsrichter gesagt, dass es ein großer Fehler war, es war eindeutig regelkonform.“