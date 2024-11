Jetzt wartet alles auf eine Alternative zum S-Link

Dort sitzt mit Bernhard Auinger (SPÖ) auch einer der größten S-Link-Kritiker auf dem Bürgermeistersessel. Der Stadtchef freute sich naturgemäß über das Ergebnis ohne in Triumph-Stimmung zu verfallen. „Wenn ich an mein Budget denke, gibt es eigentlich nur Gewinner“, sagte Auinger. Er hat auch schon eine Vorstellung, wie es weitergehen soll, allerdings ist diese nicht sehr konkret. „Wir werden jetzt gemeinsam als ganze Stadtregierung einen Plan B erarbeiten.“ Auinger kündigt baldige Gespräche mit dem Land an: „Die Hand von meiner Seite ist zum Land ganz lang ausgestreckt. Wir werden nicht sagen, die Pendler sind uns jetzt egal, sondern Geld in die Hand nehmen.“