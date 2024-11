Der Zoll blockiert Hilfsgüter nach Rumänien

Rumänischen Botschafter kontaktiert

Aber weil er nicht so leicht aufgibt, versuchte er alles – bisher vergeblich. Er schrieb unzählige Briefe, sogar an den rumänischen Botschafter in Wien. Der bedankte sich zwar für seinen Einsatz, hatte aber auch eine Erklärung für die strengen Kontrollen an den Grenzen parat: „Da Rumänien in den letzten Jahren mit Mülltransporten und insbesondere Textilien regelrecht überflutet war, wurden Maßnahmen zur Eindämmung dieses Phänomens vom Umweltministerium unternommen. Leider haben wir als Botschaft keine Befugnisse, das Vorgehen der Grenzpolizei oder der Zollbeamten zu beeinflussen.“