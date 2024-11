Attacke auf Odessa, Drohnen über Russland

EU-Außenbeauftragter Borrell zu Gesprächen in Kiew

Unterdessen ist - kurz vor dem Ausscheiden aus dem Amt – der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Samstag in die ukrainische Hauptstadt Kiew gereist. Mit Blick auf den Wahlsieg des Republikaners Donald Trump zum Präsidenten in den USA und Sorgen vor einem Ende der US-Hilfen sicherte er der Ukraine die Unterstützung der EU zu.