Kritik am VAR: Mourinho gesperrt und bestraft

„Man of the Match“

Beim 3:2-Erfolg gegen Trabzonspor waren den Heimischen in der zweiten Hälfte nach VAR-Intervention zwei Elfmeter zugesprochen worden, Fenerbahce hatte nach einem Foul an einem eigenen Spieler vergeblich eine Rote Karte gefordert. Mourinho hatte den VAR-Schiedsrichter danach als „Man of the Match“ bezeichnet und weiter kritisiert.