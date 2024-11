Spieler geschüttelt: Trainer dreht völlig durch

Hitzkopf

Clotet, ein 47-jähriger Spanier, wurde seinem Ruf wieder einmal gerecht, wenn auch diesmal so deutlich wie bisher noch nie. In England war er unter anderem für Oxford United und Birmingham City tätig – die britischen Medien erinnern sich heute noch sehr gut an seine Hitzkopf-Mentalität. Er lieferte der Presse auch dort immer wieder Schlagzeilen. Dass einer einem Spieler im wahrsten Sinne des Wortes an die Wäsche ging, ist aber auch für seine Verhältnisse eine neue Dimension.