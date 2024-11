Diese Salzburger Mauer stellt sich Bullen entgegen

„Salzburger sind waschechte Hackler“ – das gilt mit einem Augenzwinkern ein bisschen als Leitsatz bei Blau-Weiß Linz. So hat es zumindest Sportdirektor Christoph Schösswendter, ein Pinzgauer, einmal erzählt. Auch in dieser Saison setzen die Stahlstädter in ihrer Mannschaft auf viel Salzburger Power. Fünf Köpfe bilden die Armada, die an der Donau die Fahnen des Bundeslandes hochhält und sich am Sonntag (14.30) den Bullen entgegenstellt: Simon Seidl, Alexander Briedl, Kapitän Fabio Strauss, Thomas Goiginger und Lukas Ibertsberger. Dazu kickt mit Soumaïla Diabaté noch ein Leih-Bulle in den Reihen des Teams von Gerald Scheiblehner.