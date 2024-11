Türkische Liga „stinkt“ – neuer Plan von Mourinho!

„Wir haben die Premier League, die französische und deutsche Liga, die portugiesische und die niederländische Liga. Warum sollte sich wer die türkische Liga ansehen? Ich nicht. Ich fing damit nur an, weil ich meine künftigen Spieler gut kennenlernen wollte“, sagte Mourinho kürzlich und sorgte damit in der Türkei für Aufregung. Mourinho wechselte im Sommer zu Fenerbahce Istanbul und verpasste prompt die Qualifikation für die Champions League. Auch in der Europa League bleibt der türkische Spitzenklub hinter den Erwartungen zurück und belegt nach vier Spieltagen mit einem Sieg, zwei Unentschieden und einer Niederlage nur Rang 21. In der Liga beträgt der Rückstand auf Tabellenführer und Stadtrivale Galatasaray fünf Punkte.