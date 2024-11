Schulte: „Für alle von uns wird ein Traum wahr“

Heranpirschen an die europäische Spitze

„Für alle von uns wird ein Traum wahr“, zeigt sich die sportliche Leiterin der SKN-Ladies, Tanja Schulte, begeistert vom Traumlos FC Barcelona in der Womens Champions League. Am 12. November gastieren die Niederösterreicherinnen in Katalonien, wo man sich bestmöglich präsentieren möchte. Der Traum vom Sieg in der Königsklasse in den nächsten Jahren ist zumindest bei Präsidentin Andrea Pichler vorhanden, die Umsetzung aktuell aber rein sportlich gesehen eher unrealistisch.