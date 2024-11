Handspiel? Jetzt „regnet“ es im Regelwerk

Ein Elfer für Rapid nach einem Aiwu-Hands raubte Sturm zuletzt beim 1:1 den Sieg. Zuvor kam der GAK durch einen Last-Minute-Elfer für Rapid beim 1:1 um drei Punkte. Und auch Hartberg beklagte beim 1:2 gegen Rapid neben der Aberkennung eines vermeintlich regulären Tors einen entgangenen Hand-Elfer. Diesbezüglich wurde TSV-Obmann Erich Korherr aber auf eine Neuregelung in puncto Elfmeter-Beurteilungen aufgeklärt. Welche auch in den Fan-Lagern ein wenig Licht in die heißen Elfer-Diskussionen bringen soll.