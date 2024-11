ÖFB-Team: Ein Rückkehrer und ein „Königs-Anwärter“

Beim jüngsten 0:1 gegen Paris SG ärgerte ihn auch die Schiri-Leistung: „Sobald man einen Pariser Spieler berührt, ist es ein Foul. Wir akzeptieren es, wissen, dass es so ist. Aber es ist auch frustrierend“, meinte der Innenverteidiger. Im Abwehrzentrum kam auch Gernot Trauner zuletzt wieder zu mehr Spielpraxis, stand in drei der jüngsten fünf Partien von Feyenoord in der Startelf, könnte auch morgen in der Champions League gegen Salzburg von Beginn an auflaufen.