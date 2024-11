Strauss: „Wollte mich nie versklaven lassen“

Ihr Beruf begeistert die Schauspielerin nach wie vor, beschreibt ihn sogar als „ein Geschenk“ und strahlt dabei förmlich. Doch auch bei Strauss gibt es „immer wieder Momente des Zweifelns“. Ob sie mal ans Aufgeben gedacht hat, was sie in der Branche am meisten verachtet und mit welchem Hollywood-Star sie am liebsten ein Ermittler-Duo bilden würde, verrät sie im Interview – zu sehen oben im Video.