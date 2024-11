Real macht ernst! Transfer-Doppelschlag geplant

Das wäre ein Hammer! Spielmacher Florian Wirtz und Trainer Xabi Alonso sind Reals Top-Transferziele. Und laut „Sky“ kommt Bewegung in die Sache. Erste Gespräche sollen bereits stattgefunden haben. Auch Manchester City oder der FC Bayern sind an DFB-Spieler Wirtz interessiert. Sein Preisschild? Rund 100 Millionen Euro plus Bonuszahlungen.