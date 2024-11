Drama in Schladming: 28-Jähriger stürzt in den Tod

Wie die Erhebungen der Polizei ergaben, war der 28-jährige Einheimische gegen 5.30 Uhr von Schladming kommend auf dem Weg nach Hause. Dabei passierte er einen Wanderweg, auf dem er plötzlich zu Sturz kam. In weiterer Folge rutschte der junge Mann über eine Felswand und stürzte in den Talbach, in dem er zu liegen kam. Dabei erlitt er so schwere Verletzungen, dass er an Ort und Stelle verstarb. Erst Stunden später, um 9.20 Uhr, wurde seine Leiche von einem Passanten gefunden, der die Rettung verständigte. Der Notarzt konnte für den Verunglückten allerdings nichts mehr tun.