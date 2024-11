„Wien ist noch immer meine Lieblingsstadt!“

Nur kam der Wiener beim aktuellen Ligadritten AEK Athen zuletzt nicht zum Zug. Weder beim Heim-1:1 gegen PAOK um die weiteren Ex-Rapidler Schwab und Murg, noch beim 0:1 bei Panserraikos. „Ich bin fit. Aber wir haben hier eine größere Konkurrenz, als ich sie bei meinen vorigen Vereinen hatte“, weiß der Mittelfeldspieler, der von Dinamo Zagreb kam – und vor dem Derby am Sonntag bei Atromitos und Michorl positiv bleibt. „Meine Chance wird kommen, und ich werde wieder mehr spielen. So wie am Saisonanfang.“