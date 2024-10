Schülerwohnheim auf Halleins größter Gstätten

Endlich Bewegung am REI-Grundstück! Sechs Jahre nach dem Verkauf der Halleiner Reisinger-Gründe an das private Bauunternehmen Russegger sowie an die gemeinnützige Genossenschaft Salzburg Wohnbau fahren hier bald Bagger auf: 167 Wohnungen und 42 Schülerzimmer sollen entstehen.