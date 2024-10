Herzzerreißend! Goalie-Talent stirbt mit 25 Jahren

Zur Todesursache von Trent, im 2023er-Draft der Major League Soccer in der 1. Runde an 28. Stelle ausgewählt, gab es keine näheren Angaben – „Yahoo Sports“ berichtete immerhin davon, dass der Fußballer wenige Tage vor seinem Ableben auf die Intensivstation einer Klinik gebracht worden sein soll. Was ihn gesundheitlich belastet hatte, wurde allerdings nicht erklärt.