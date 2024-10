Sparen ist den Salzburgern wieder wichtig

Vor 100 Jahren wurde in Mailand der Weltspartag hochoffiziell aus der Taufe gehoben. Erstmalig begangen wurde er jedoch erst im Jahr darauf, am 31. Oktober 1925. Jahrzehnte später werden Ende Oktober immer noch vielfach Sparschweine zur Bank zum „Schlachten“ getragen. Das Sparen aber hat sich verändert und ist im 21. Jahrhundert längst angekommen. Die Banken setzen verstärkt auf digitale Produkte. Das Sparbuch wechselt zunehmend in die Onlinewelt und wird zum Sparkonto.