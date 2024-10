Die Salzburger schauen positiv in die Zukunft

Lebensqualität steht auf der Habenseite ganz oben

„Mir gefällt die sehr hohe Lebensqualität in Salzburg“, findet Sven Bössow. In der kleinen, überschaubaren Stadt finde man einfach alles, schwärmt der 51-Jährige über seinen Wohnort. „Auch wenn in Österreich nicht alles richtig läuft, können wir uns glücklich schätzen, in einem schönen Land zu leben“, sagt Patricia Karadza (39) aus dem Pinzgau.