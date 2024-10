Requisiten von Mankers „Alma“ fast geschenkt

Und derer gibt es viele. Mehrere große Container hat Südbahnhotel-Chef Christian Zeller ersteigert. Material, das offiziell Manker selbst gehörte, das er aber zum vertraglich vereinbarten Zeitpunkt nicht abgeholt hat. Auch bei der Zwangsversteigerung im August gab er kein Gebot ab und so erhielt Zeller für 8000 Euro den Zuschlag. Der gesamte Schätzwert der Antiquitäten beträgt etwa 16.000 Euro. Darunter Kerzenständer, Schränke, alte Schreibmaschinen – beispielsweise eine Underwood – oder ein Staubsauger der Marke AEG, Trophäen, Schilder, Kerzenständer, alte Koffer und Kostüme. Sämtliche Einnahmen kommen dem Verein „#we_do“ zugute. Dieser ist Anlaufstelle bei Machtmissbrauch, Diskriminierung und Belästigung in der Filmbranche. Termine sind der 8., 9., 10., 15., 16. und 17. November jeweils von 10 bis 16. Uhr, am Spitz 10 in Neunkirchen.