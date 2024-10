Schrems wurde einen Tag zur NÖ-Feuerwehrhauptstadt

Selbstloser Einsatz gewürdigt

„Gerade in den vergangenen Wochen bei der Hochwasserkatastrophe ist das Leitmotiv von Erich Dangl, das ihn Tag für Tag angetrieben hat, voll zum Ausdruck gekommen: Dort helfen, wo Menschen in Not sind und nicht fragen, was ich dafür bekomme“, würdigte auch Pernkopf seinen selbstlosen Einsatz im Dienste des Allgemeinwohles.