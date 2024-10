Geisterfahrt auf S6 und A9: Pensionistin gestoppt

Pensionistin ignorierte Anhalteversuche

Und so fuhr die Lenkerin in Richtung St. Michael weiter und ignorierte in Folge sogar mehrere Anhalteversuche der Polizei. Stattdessen fuhr sie sogar auf die A9 (Pyhrnautobahn) in Fahrtrichtung Liezen als Geisterfahrerin auf. Erst bei der Autobahnabfahrt Traboch gelang es schließlich, die 83-Jährige anzuhalten. Sie war sichtlich verwirrt – ein Alkotest verlief jedoch negativ.