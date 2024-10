EM rückt näher! ÖFB-Frauen besiegen Slowenien

Holprige Startphase

Die Sloweninnen nahmen den Schwung von sieben Siegen in Folge mit, attackierten früh und waren in der Anfangsphase besser im Spiel. Die ÖFB-Auswahl kam nur teilweise gefährlich in den Strafraum, das erste Mal in Minute 16. Ein Schuss von Puntigam wurde von Zala Mersnik in den Corner abgewehrt. Es sollte aber eine von nur zwei gefährlichen Chancen Österreichs vor der Pause bleiben. Viele unnötige Abspielfehler, auch ohne Druck, prägten das Spiel der Gäste. Die gewannen zwar nach etwas mehr als 20 Minuten die Kontrolle über die Partie, der letzte Pass gegen defensiv sehr kompakte Gastgeberinnen kam aber fast nie an.