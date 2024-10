Zuzug, Umzug und Kulturen: Wer wohnt im Land?

Knapp 252.900 Personen mit ausländischem Geburtsort lebten Anfang dieses Jahres in Niederösterreich. Dieser Wert entsprach 14,7% der Gesamtbevölkerung. 50,8% der im Ausland Geborenen stammten aus Drittstaaten. Die am stärksten vertretenen Nationen waren Rumänien, Deutschland sowie die Türkei. In der Stadt Wiener Neustadt war der Anteil der im Ausland Geborenen mit 27,4% am höchsten. Zum Nationalfeiertag lieferte der Österreichische Integrationsfonds, der dazu immer wieder Broschüren und Zahlen bietet, dazu neueste Daten.