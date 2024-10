Madeleine übernimmt den Palast und Regentschaft

Grund: Der 77-jährige Monarch wird gemeinsam mit Königin Silvia, den Kindern und Enkeln einen Familienurlaub in Brasilien machen. Der König erfüllt seiner Ehefrau damit den langgehegten Wunsch, ihrer Familie das Land ihrer Kindheit zu zeigen. Die gebürtige Deutsche, deren Mutter Alice in Brasilien geboren wurde, wuchs zwischen 1947 und 1957 in São Paulo auf. Daher ist die Reise für die Königin von besonderer emotionaler Bedeutung.