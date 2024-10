Netzwerk Gegen das Vergessen der „stillen Geburt“

3000 Holzsterne als Zeichen des Erinnerns

Ab der Adventszeit können Betroffene und Angehörige mit dem Aufhängen von selbst beschrifteten Holzsternen ein Erinnerungszeichen an die „stille Geburt“, die früher auch Fehlgeburt genannt wurde, setzen. Die HTL Imst fertigte 3000 Holzsterne an und übergab sie kürzlich gratis an Vertreterinnen der Aktion. Sie werden in den mitwirkenden Gemeinden unter den gut gekennzeichneten Bäumchen etwa bis Anfang Januar zur Verfügung stehen.