So muss die neue Regierung wirtschaften

In einem Punkt waren sich alle Gäste einig: Die Politik steht in der Verantwortung, Rahmenbedingungen zu schaffen, die es ermöglichen, diese Herausforderungen zu bewältigen. Dabei sehen sie Potenzial für Einsparungen und effizientere Ausgaben in verschiedenen Bereichen der öffentlichen Verwaltung und Sozialleistungen. Helene Schuberth hob hervor, dass es wichtig sei, strukturelle Reformen umzusetzen, die nicht nur kurzfristig, sondern auch nachhaltig wirken. Franziska Disslbacher ergänzte, dass neben Sparmaßnahmen auch gezielte Investitionen in Bildung, Innovation und Digitalisierung erforderlich seien, um die Wettbewerbsfähigkeit Österreichs zu stärken.