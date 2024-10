Wohnen wie die Kaiserin: Schloss steht zum Verkauf

Meditative Quelle mit Akustik

Das Kloster selbst besteht aus einem quadratischen Innenhof, welcher an einer Seite von einer Kirche – die allerdings nicht zum Verkauf steht – und an den anderen drei Seiten von den Wohnungen umschlossen wird. „Im Hof sprudelt eine Quelle, die aus einem alten Stein plätschert und in der Stille des Klosters zum Meditieren anregt“, wird das Schloss angepriesen. Musikbegeisterte aufgepasst: Der Innenhof bietet eine traumhafte Akustik – Blockflöte auspacken und drauflos trällern.