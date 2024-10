Bei Karte für 60 Länder KitzSki exklusiv an Bord

Haben Sie schon einmal vom „IKON Pass“ gehört? Dabei handelt es sich um einen Premium Skipass, der dem Besitzer bzw. der Besitzerin Zutritt zu 60 Skigebieten weltweit ermöglicht. Darunter vertreten sind unter anderem Top-Destinationen in den USA, Frankreich, der Schweiz und Italien. Das bisher einzige Top-Skigebiet in Österreich, das mit an Bord im Verbund ist, ist KitzSki. Kürzlich fand in London ein Meeting statt, bei dem Christian Wörister, Mitglied des Vorstandes der Bergbahnen AG Kitzbühel, die Besonderheiten in der heurigen Skisaison präsentierte.