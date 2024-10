Mildes Herbstwetter: Nächste Woche gibt es 21 Grad

Am Montag lösen sich lokale Nebel- und Hochnebelfelder in den Tälern, entlang der Donau sowie in Beckenlagen meist im Laufe des Vormittags auf. Danach erwartet uns ein weitgehend sonniger Tag, nur hohe Wolkenfelder könnten den Sonnenschein zeitweise etwas trüben. Die Temperaturen steigen von frischen drei bis zehn Grad am Morgen auf milde 12 bis 21 Grad am Nachmittag.