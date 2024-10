Nach Weinkrampf kam ein Rundumschlag von Gardos

„Mörderisches Programm“

Die unglaubliche Termin-Hetze bei dieser EM fordert also ihre Opfer. Auch Österreichs Zelluloid-Heldin Sofia Polcanova konnte nach Silber im Mixed ein Lied singen: „Das Programm ist mörderisch, das schafft kein Mensch!“ Wesentlich deutlicher wurde ihr Partner Robert Gardos: „Was Sofia aushalten muss, ist unfassbar, das Programm ist eine Katastrophe. Wir konnten keine Videos schauen, nicht essen und es gibt keinen Ruheraum“, so der Frankreich-Legionär. Gardos weiter: „Wir schlucken das seit zwei Jahren, ich habe nie etwas gesagt. Der Verbandspräsident und der Sportdirektor sind am Donnerstag zum ersten Mal bei der EM zu mir gekommen und haben gratuliert. Das sagt viel aus.“ Der vielfache Medaillengewinner fühlt sich vom ÖTTV nicht nur wegen des unnötigen Mega-Stresses nicht wertgeschätzt: „Es gibt keine Anerkennung. Wenn wenigstens ein Funktionär sagen würde: Schön, dass du noch spielst. Aber dass sie mich ignorieren, bringt mich nicht um. Der Verband hat viel für mich, aber ich auch viel für den Verband getan. Wie wir behandelt werden, das ist Scheiße. So macht man die Spieler kaputt.“ Turnierdirektor Alen Ivancin erklärte die Hetze lapidar: „Es ist hart, aber so ist Tischtennis.“