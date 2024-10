Zwei Trainerdebüts zum Auftakt der neuen Runde

Heute geht’s zum Auftakt der 12. Runde in der Salzburger Liga bereits ans Eingemachte! Während der makellose Leader Seekirchen seinen Lauf im Derby gegen Eugendorf fortsetzen will, trifft Grödig nur eine Woche vor dem Gipfeltreff im Verfolgerduell auswärts auf Bramberg. „Sie haben aufgrund einer Terminkollision angefragt, ob wir bereits Freitag spielen“, erklärt Trainer Arsim Deliu, warum man nicht wie üblich erst am Sonntag bei den Wildkoglern gastiert. Sein Ex-Sportchef Heimo Pfeifenberger kehrt indes mit Puch nach drei Jahren auf die Trainerbank zurück, empfängt gegen Thalgau seinen ehemaligen „Co“ Tomo Jonjic. Derweil sitzt bei Schlusslicht SAK in Straßwalchen erstmals Trainerneuzugang Florian Königseder auf der Bank, geht’s um den ersten Sieg seit 7. September.