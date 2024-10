AS Roma gegen Inter Mailand – ab 20.45 Uhr LIVE

Mit einem Doppelpack schoss Inter-Torjäger Marko Arnautovic die österreichische Nationalmannschaft unter der Woche gegen Norwegen (5:1) auf die Siegerstraße. Bekommt der 35-Jährige auch in der Meisterschaft eine Chance von Beginn an? Inter liegt mit zwei Punkten Rückstand auf den SSC Neapel auf Platz zwei. Die Roma geht als Tabellenneunter in die Partie.