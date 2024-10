Reform beim ÖFB? „Da spricht nichts dagegen!“

„Krone“: Freitag startet im ÖFB um 14 Uhr eine richtungsweisende Präsidiumssitzung – mit welchem Gefühl gehen Sie in dieses Treffen?

Klaus: Mitterdorfer: Mein Zugang zu Aufgaben ist immer positiv. Vor allem, wenn man ein Ziel vor Augen hat. Wie in diesem Fall für den ÖFB, seine Mitarbeiter(innen) und in weiterer Folge für den österreichischen Fußball gute, zukunftsorientierte Lösungen zu beschließen. Ich stelle mich dieser Herausforderung und möglichem Gegenwind. Zu Tode fürchten, ist da fehl am Platz.