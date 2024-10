„Smile 2“: Ein ekstatischer Überlebenskampf

Skye Riley (Naomi Scott) ist die angesagteste Popsängerin weltweit. Bald steht für sie schon wieder die nächste weltumspannende Tournee an. Doch so richtig vorbereiten kann sie sich nicht, denn um sie herum passieren komische Dinge, die sie nicht mehr loslassen und Skye in den Wahnsinn treiben ... Lesen Sie hier unsere Kino-Kritik zu dieser Horror-Fortsetzung „Smile 2 – Siehst du es auch?“.